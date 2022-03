Dinheiro esquecido: Quantos brasileiros possuem altos ou baixos valores a receber

As consultas do programa Valores a Receber passaram dos 59 milhões, indicando que os brasileiros ficaram eufóricos com a possibilidade de ter dinheiro esquecido em algum banco ou instituição financeira.

No entanto, ao realizar o procedimento, muitos deles ficaram decepcionados com os valores que encontraram. Segundo o Banco Central (BC) a maioria dos cidadãos se depararam com quantias entre R$ 1 e R$ 10.

Dados do Banco Central

Conforme os dados do Banco Central, cerca de 13,8 milhões de pessoas físicas possuem um valor igual ou menor a R$ 1, e 8.704.885 pessoas têm entre R$ 1,01 e R$ 10. Algo decepcionante diante a atual crise econômica.

Todavia, algumas pessoas de fato tinham valores consideráveis a receber. Cerca de 1.318 brasileiros possuem mais de R$ 100 mil esquecidos nos bancos, a diferença é muito grande em comparação ao primeiro grupo. Confira a relação:

Até R$ 1,00 — 13.843.036 pessoas;

Entre R$ 1,01 e R$ 10 — 8.704.885 pessoas;

R$10,01 e R$ 100 — 6.663.694 pessoas;

R$ 100,01 e R$ 1.000 — 2.748.246 pessoas;

Entre R$ 1.000,01 e R$ 10.000,00 — 364.817 pessoas;

Entre R$ 10.000,01 a R$ 100.000,00 — 36.029;

Acima 100.000,00 — 1.318 pessoas.

Calendário para solicitação e saque

Confira as últimas datas do primeiro lote de devolução do programa:

Data de nascimento (pessoa) ou de criação (empresa) Período de agendamento (consulta e resgate) Data de repescagem (para quem perder a data agendada) Antes de 1968 7/3 a 11/3 12 de março *encerrado Entre 1968 e 1983 14 a 18/3 19 de março *encerrado Após 1983 21 a 25/3 26 de março

Como consultar e resgatar?

Acesse o site; Informe o seu CPF e sua data de nascimento ou CNPJ e a data de abertura da empresa para consultar se possui valores a receber; Caso tenha dinheiro esquecido, se atenha a data que o sistema lhe informará; Se ainda não tiver login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo aplicativo Gov.br. Será necessário ter a conta nível prata ou ouro para realizar a próxima consulta e saque; Na data informada na primeira consulta, volte ao site e use seu login Gov.br para acessar o sistema; Nesta etapa, será possível saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência, Contudo, caso perca sua data de resgate, retorne ao site e solicite uma nova data para o saque.