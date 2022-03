Diretor de cultura de cidade baiana é morto a tiros e corpo é encontrado em estrada

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O diretor de cultura da prefeitura de Itagi, cidade do sudoeste da Bahia, foi encontrado morto na manhã deste domingo (20), na zona rural da região. As informações são do g1 Bahia.

A Coordenadoria de Polícia Civil de Jequié, que atende o local, informou que Arislan Santos Matos, de 33 anos, foi achando com marcas de tiros. O corpo foi encontrado na estrada que dá acesso a Palmeira do Pau Brasil, na zona rural de Itagi. Por conta das circunstâncias, a linha de investigação policial é homicídio.

A autoria e motivação do crime serão investigadas. Guias foram expedidas e o corpo do diretor de cultura de Itagi foi encaminhado para necropsia. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento.

Em nota, a prefeitura de Itagi se pronunciou sobre o caso e emitiu um comunicado de pesar pelo falecimento de Arislan Matos. No texto, a Prefeitura destaca que o diretor de cultura era um “excelente profissional, apaixonado pela cidade, pela arte e pela cultura”.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias.