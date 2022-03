Diretor de ‘Pantera Negra’ é preso após tentar sacar dinheiro da própria conta

A situação aconteceu em uma agência do Bank of America em janeiro deste ano, mas só ganhou os noticiários na quarta-feira (9), após o envio de uma nota à revista ‘The Hollywood Reporter’.

Coogler relata entregou um envelope solicitando o saque de US$ 10 mil, o equivalente a 60 mil reais, com os dizeres:

“A senhora que estava no caixa do banco recebeu uma notificação de alerta da conta do Sr. Coogler, pelo alto valor do saque e, rapidamente, avisou seu gerente de que o suspeito (Coogler) estaria tentando roubar o banco. O 911 foi acionado e se dirigiu ao local”, diz um trecho do documento divulgado pelo site.