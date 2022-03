Diretor do WhatsApp assina parceria com o TRE-BA; saiba mais

Foto: Reprodução

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), o desembargador Roberto Maynard Frank, receberá, na próxima quarta-feira (30), o diretor de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil, Dario Durigan para a assinatura de parceria inédita entre o Eleitoral baiano e o aplicativo de mensagens.