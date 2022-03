Discovery Plus na DirecTV, Disponibilidade, Como Assistir

O dia 4 de janeiro marcou o lançamento dos serviços de streaming Discovery Plus. Com o Discovery Channel on Demand, todas as redes do Discovery Channel agora são agregadas em uma única plataforma de streaming. Como resultado, você pode assistir diretamente a todas as redes do Discovery Channel, incluindo Animal Planet, HGTV, TLC e muito mais por US$ 4,99 a US$ 6,99. E, talvez você já tenha se inscrito […]

O post Discovery Plus On DirecTV, Disponibilidade, Como Assistir apareceu primeiro em iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks