Discussão generalizada no BBB 22: meninos do quarto Grunge trocam farpas com Lucas

O fato do líder Lucas ter mandado Pedro Scooby direto para o paredão neste domingo (13) movimentou a casa do BBB 22. Os demais meninos do quarto Grunge não aprovaram a decisão do estudante de medicina e rolou uma briga generalizada na casa.

Scooby reclamou de Lucas ter dito na justificativa que o surfista não se preocupava com o jogo. “Você falou sobre eu tratar isso aqui como indiferença. Então fala ‘pela parte do jogo ele não liga’. Específica a parada! Não é indiferença, eu tô fazendo amizade com as pessoas”, argumentou o ex de Piovani.

Paulo André também entrou na briga. Você falou na prova: ‘Não estou pela liderança, só estou pelos 20 mil’. Isso que você falou”, entregou.

“Eu quero ganhar prova, os 20 mil era uma ajuda ali na hora mentalmente. Uma publi sua pode ser 20 mil, uma publi minha eu tenho que pagar”, rebateu Lucas.

“Você tá pagando de maluco. Todo mundo que entra aqui no BBB tem oportunidade por no mínimo um ano lá fora”, disparou o atleta.

Assista:

Scooby mandando o Lucas ir reclamar com o diretor do BBB kkkkkkkkkk #BBB22 pic.twitter.com/sA02I05HCA — CORTES #BBB22 (@cortesbbb2022) March 14, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias