Diversão de Verão prossegue com atividades culturais neste fim de semana

A programação especial do Diversão de Verão promete agitar os soteropolitanos que anseiam por opções de lazer neste fim de semana na capital baiana. O projeto, desenvolvido pela Prefeitura através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), pretende promover a ocupação dos espaços de cultura da cidade, além desta edição coincidir com o mês em que Salvador celebra 473 anos de história.

Neste sábado (19), por exemplo, acontece mais uma edição do espetáculo Fanta & Pandora, no Teatro Gregório de Mattos (TGM), na Praça Castro Alves. A hilária dupla de professoras universitárias adentra o teatro e transforma a plateia numa sala de aula, um ambiente de completa interatividade com os “alunos” da plateia.

A relação que se estabelece com o espectador é tão empática que, quando ele menos percebe, já está em cima do palco sob a batuta das enlouquecidas professoras. O espetáculo ocorre às 18h e os ingressos custam R$50 (inteira) e R$25 (meia).

Última chamada – Ainda dá tempo para apreciar a exposição Rebobinando os 35 anos da Cia de Patifaria, disponível para visitação neste sábado e domingo (20) das 14h às 18h, também no TGM. Para comparecer é necessário realizar o agendamento gratuito através do site.

A exposição reúne peças de cenários, figurinos, vídeos e fotos dos espetáculos que fizeram parte da história de mais de três décadas do grupo. A curadoria é do ator e diretor Lelo Filho.

Casa do Benin – Na Casa do Benin, casarão colonial que teve reforma assinada pela arquiteta Lina Bo Bardi, é possível apreciar neste sábado (19) a exposição Coroa de Ouro. A mostra traz torços e turbantes de Negra Jhô, profissional que é referência no assunto em Salvador.

Os adereços simbolizam a resistência da mulher negra e têm ligação estreita com rituais religiosos de matriz africana. A entrada é gratuita e a visitação pode ser realizada das 10h às 17h. O espaço fica localizado na Baixa dos Sapateiros, 7, no Pelourinho.