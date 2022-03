Diversão: pista de patinação do Shopping Bela Vista segue até 27 de março

Até domingo (27), adultos e crianças poderão aproveitar a atração, que conta com uma estrutura completa de 220m² de gelo sintético e controle rígido com protocolos de biossegurança. O grande diferencial da pista é a superfície composta por um material ecologicamente correto, desenvolvido especialmente para a patinação e que não agride a camada de ozônio.

Para patinar, é obrigatório utilizar o kit de segurança com capacete, luvas, joelheira, cotoveleira e munhequeira, que está incluso no ingresso. Também é necessário calçar meias com os patins.

Para a diversão ficar completa, monitores treinados estão disponíveis para auxiliar os primeiros passos dos patinadores, que devem ter a idade mínima de seis anos. Crianças a partir de dois anos também podem participar da brincadeira com o Passeio no Trenó, onde são conduzidas por um instrutor durante o período de 5 minutos.

De acordo com o gerente de marketing Ticiano Cortizo, o Bela Vista é o lugar mais seguro para se divertir.

“Trouxemos uma pista especial, desenvolvida e fabricada nos Estados Unidos e uma estrutura de ponta para nossos clientes com patins italianos, equipamentos de segurança de alta qualidade, som ambiente e patinadores treinados para acompanhar os participantes. Sem dúvidas é uma oportunidade perfeita para curtir a ida ao Bela de um jeito muito divertido, seja com a família, com os amigos ou com aquela pessoa especial”, destaca.