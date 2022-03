Dívida ativa: o que é e como é comprovada?

Previamente, é importante esclarecer que a dívida ativa se refere a escrituração de débitos não pagos ao governo, por parte de pessoas físicas ou jurídicas. Neste sentido, quando deixa de se pagar alguma dívida, o cidadão passa de contribuinte para devedor.

Os cadastros dos nomes em situação de dívida ativa são realizados pelas Procuradorias Gerais da Fazenda. Desta forma, é necessário saber qual é o tributo em questão, para conferir onde a dívida está cadastrada. Veja alguns exemplos:

IRPF e IRPJ: são tributos federais, logo, em caso de dívida, ela será cadastrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

IPVA e ICMS: estes são de natureza estadual, logo, a dívida será inscrita pela Procuradoria Geral do Estado;

IPTU e ISS: são de natureza municipal, logo, a dívida será inscrita pela Procuradoria Geral do Município.

As dívidas também são inscritas no CADIM, que é que uma base de dados referentes a pessoas físicas e jurídicas. Vale ressaltar que cadastro no sistema pode trazer consequências ao devedor, como:

Ficar impedido de abrir contas bancárias;

Não poder solicitar ou contratar empréstimos;

Não ser aprovado em financiamentos públicos, tal como o FIES, por exemplo.

Como regularizar a situação com o Governo?

O devedor que queira resolver sua situação deve ir pessoalmente à secretaria de tributos responsável pela cobrança. Todavia, as dívidas federais podem ser negociadas via internet, acessando o Portal Regularize

Além disso, é importante ressaltar que a depender do valor a dívida pode ser parcelada. A medida serve para facilitar o pagamento do débito, no entanto, é preciso analisar com cautela a situação para verificar qual é a maneira mais vantajosa de pagar a dívida.

A dívida é absolvida após 5 anos?

Sim. No entanto, é preciso observar alguns pontos antes de esperar o tempo passar para se livrar do débito. Isso porque, a prescrição é o tempo que o governo tem para cobrar a dívida, neste sentido é preciso estar atento a situações que podem ultrapassar a paralisação de cinco anos, sendo:

Protesto judicial;

Qualquer ato que constitua em mora o devedor;

Reconhecimento da dívida pelo devedor;

Citação judicial em processo de execução fiscal.

Certidão de dívida ativa

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) nada mais é que um título emitido pelo governo que comprova a dívida do contribuinte com informações precisas. Nesta perspectiva, o documento é considerado muito importante, uma vez que por meio dele é possível saber:

O valor da dívida ativa;

Quando ocorreu a inscrição da dívida ativa,

Qual o percentual de multa que está sendo aplicado,

Quais os fundamentos legais para a cobrança.