Djalma Beltrão reúne base de apoio para pautar obras e investimentos em Piaçabuçu

O prefeito Djalma Beltrão (MDB), reuniu recentemente em sua chácara localizada no povoado Sudene para um almoço informal, sua base de apoio no legislativo piaçabuçuense, para tratar assuntos relacionados a melhoria da prestação dos serviços pelas pastas administrativas e também pautar obras e investimentos para os próximos meses no município de Piaçabuçu.

Durante o encontro estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores, Edson Gordo, além dos demais edis da base, composta por Deda Lobo, Loura Amaral, Wisney André, Jaime Cazuza, Marivaldo do Peba, Ailton Santos, Roberto Policial e o parlamentar mais novo da casa de leis ribeirinha, vereador Alysson Morango.

O diálogo tem sido constante entre Legislativo e Executivo, provando desta forma o posicionamento firme do grupo liderado por Beltrão em Piaçabuçu. Também participou do encontro a convite do prefeito, o Secretário Municipal de Finanças, Guido Breda, filho de Djalma e braço direito para as tomadas de decisões.