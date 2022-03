A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) é definida como o balanceamento entre as dívidas e os créditos do setor público não-financeiro, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

DLSP: conceitos e critérios básicos das estatísticas do Banco Central

Os débitos/créditos correspondem aos passivos/ativos financeiros do setor público junto ao setor privado financeiro, ao setor público financeiro, ao setor privado e ao resto do mundo.

Considerações no levantamento da dívida líquida

Sendo assim, a regra geral é que os débitos/créditos, para serem considerados no levantamento da dívida líquida, devem estar registrados no ativo/passivo das instituições financeiras credoras/devedoras do governo, explica o Banco Central do Brasil (BCB).

Emissões de títulos da dívida pública em mercado e relações financeiras

São computadas as emissões de títulos da dívida pública em mercado e relações financeiras oriundas de assunções/reestruturações de débitos ocorridas no passado, por força de lei.

A forma como é definido o cálculo

Conforme informações oficiais, resumidamente, a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) pode ser definida da seguinte forma: DLSP = M + B + EI ? A + EF ? ER onde: M é a base monetária; B é o saldo da dívida interna corrigida por juros internos ou por índices domésticos; E, a taxa de câmbio; I corresponde a dívida interna indexada à variação da taxa de câmbio; A são os ativos financeiros do setor público e F e R representam a dívida externa e as reservas internacionais, respectivamente.

A variação da dívida líquida

A variação da dívida líquida corresponde à variação da base monetária, dos títulos domésticos e externos (B, I e F), dos ativos internos e externos (A e R) e da taxa de câmbio: dDLSP = dM + dB + E dI ? dA + E dF ? E dR + (I+F?R) dE

ou dDLSP = dM + dB + E(dI+dF?dR) ? dA + (I+F?R) dE

As informações sobre Necessidades de Financiamento são calculadas a partir da variação da Dívida Líquida, utilizando o critério conhecido como “abaixo da linha”.

O resultado fiscal do setor público é medido pela variação do estoque do endividamento líquido do setor público não- financeiro

Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), por esse critério, o resultado fiscal do setor público é medido pela variação do estoque do endividamento líquido do setor público não-financeiro, ou seja, pelo financiamento concedido pelo sistema financeiro e pelos setores privado e externo ao setor público não-financeiro.

É possível acompanhar as divulgações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial, sendo assim, são dados relevantes para que entenda a economia de forma ampla, considerando os aspectos que impactam na inflação.