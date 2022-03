Doce Mel bate o Vitória por 1 a 0; resultado complica o Bahia

Foto: Renan Pinheiro/TV Bahia

O Vitória foi batido pelo Doce Mel na noite desta quarta-feira (09), por 1 a 0. Único gol da partida foi marcado por Matheus Morais, contra, ainda no 1º tempo. O jogo aconteceu no Estádio Carmelito Barbosa Alves (Barbosão), em Cruz das Almas.

Com o resultado positivo, a equipe subiu para a sexta posição, com sete pontos. Já o leão baiano está em quinto, com nove. A vitória do Doce Mel complica o Bahia e deixa o esquadrão de aço ainda mais próximo da zona da série B do Baianão. O próximo compromisso do Vitória é contra o Unirb, no próximo sábado (12).

