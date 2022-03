Documentários, filmes e mais: confira os lançamentos do Globoplay em março

Foto: Reprodução O mês de março chega cheio de novidades no Globoplay. Séries, documentários e novelas aterrissam no catálogo, trazendo ainda mais opções para todos os gostos.

Entre as principais novidades, o documentário “Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas” conta a história da paixão reprovada pela sociedade de um dos casais mais famosos do Brasil. Garrincha, o gênio do futebol, e Elza Soares, a estrela da MPB.

Produzida pelo Esporte da Globo e dirigida por Caroline Zilberman, que assina o roteiro ao lado de Rafael Pirrho, a série trafega por preconceito, alcoolismo, violência doméstica, perseguição política e grandes perdas.

Como parte do projeto de resgaste dos clássicos da dramaturgia, a novela dos anos 80 ‘Que Rei Sou Eu?’ chega à plataforma. A trama traz a história que tem como ponto de partida a morte do rei Petrus II (Gianfrancesco Guarnieri), cujo único herdeiro é o filho bastardo Jean Pierre (Edson Celulari).

E que tal acompanhar os bastidores da construção do novo dominical da Globo? A plataforma estreia o documentário original “Domingão com Huck: A História da História”, que revela os desafios d apresentador Luciano Huck e a equipe ao ocupar um dos horários mais disputados da televisão brasileira.

Com direção de Guilherme Melles e Michel Coeli, o projeto mostra a rotina e os bastidores da criação do programa, com os eventos pré e pós a assinatura do contrato mais importante da carreira do apresentador. Ao longo dos 90 minutos, o público também pode acompanhar Luciano desempenhando um outro papel, mais reservado, o de pai e marido, na intimidade de casa, com sua família, nas gravações por todo o Brasil e em eventos pelo mundo.

Já para quem gosta de novela portuguesa, duas estreias chegam ao catálogo: exclusiva e indicada ao Emmy, “Na Corda Bamba” e “Amar Demais”. Para os fãs de séries, a primeira parte da quinta temporada chega com exclusividade ao Globoplay. A sequência promete surpreender o público com os preparativos para o casamento entre Shaun (Freddie Highmore) e Lea (Paige Spara), além de trazer novas e emocionantes histórias da equipe do Hospital San José St. Bonaventure.

Elza e Mané – Amor Em Linhas Tortas (documentário)

Na Corda Bamba T1 (novela)

Que Rei Sou Eu? (novela)

Outros lançamentos de Março

The Good Doctor T5 – Parte 1 (série)

NCIS Los Angeles (série)

A Ilha da Fantasia (série)

Domingão com Huck: A História da História (documentário)

Amar Demais T1 – Parte 1 (novela)

O Clube (série)

Dough: O ganha-pão (série)

Os Príncipes e a Imprensa (documentário)

La Garçonne: Dupla Identidade (série)

Os Últimos Dias de Gilda (série)

Balthazar T2 (série)

For Life – Lutando por Justiça T2 (série)

SWAT T3 (série)

Lançamentos para os assinantes de Globoplay + canais ao vivo

Campeonato brasileiro feminino de futebol

Serviço: Todo fim de semana, primeira fase com jogos exclusivos no sportv

SporTV transmite, desde o início, o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. A Competição, organizada pela CBF, terá início no 1º Final de Semana do mês de Março. Serão sempre 2 jogos por rodada com transmissão do sportv e, neste início de Campeonato, os jogos transmitidos serão nas sextas (21h) e/ou nas segundas (17h30 e/ou 20h).

Eliminatórias da copa do mundo

As Eliminatórias da Copa do Mundo chegam nas últimas rodadas com vagas ainda em aberto pra a Copa do Catar. A Penúltima rodada acontece nos dias 23, quarta, e 24, quinta, e os jogos (2 na quarta e 3 na quinta) serão às 20h30min nesses dois dias. Já a última rodada, acontece na terça seguinte, dia 29, e os 5 jogos serão simultâneos às 20h30min. O sportv transmite todos os jogos das duas últimas rodadas das Eliminatórias.

Superliga masculino e feminino – fase final

A Superliga de Vôlei está em sua reta final da 1ª Fase e os Playoffs começam em Março. Ainda pendente a definição dos classificados para os Playoffs, os jogos da 1ª Fase terminam no Feminino no dia 18, sábado, e no Masculino no dia 19, sábado. Os Playoffs (quartas de final) tem início na semana seguinte nos dias 23, quarta, com o Masculino, e dia 24, quinta, com as partidas do Feminino. O sportv transmite TODOS os jogos dos Playoffs da Superliga;

Sinopse: O festival será exibido pelos canais Multishow e BIS, com as principais atrações no Multishow, incluindo Foo Fighters, Machine Gun Kelly, Miley Cyrus, Doja Cat, The Strokes e muito mais.

Serviço: a partir de 14h30, ao vivo, no Multishow e no canal Bis

As transmissões dos canais serão ao vivo na TV, com comentários e conteúdos exclusivos simultaneamente no Música Multishow, no YouTube, direto do Autódromo de Interlagos.

TVZ Ao Vivo Temporada Mês da Mulher

Sinopse: Marvvila, artista que está despontando no universo do pagode, assume o TVZ por um mês e toda segunda recebe convidadas que são referências em seus gêneros para falar sobre suas vidas, carreiras e revisitarem juntas grandes sucessos escritos ou interpretados por mulheres.

Serviço: a partir de 18h30, ao vivo, no Multishow

Cook Island – Ilha Do Sabor

Sinopse: Cook Island é uma competição culinária em uma praia paradisíaca, onde chefs profissionais serão colocados à prova e terão que mostrar as mais variadas habilidades e conhecimentos na cozinha. Os 12 participantes ficam confinados em uma praia secreta isolados da civiçização e tendo que superar os desafios da convivência diária, além da disputa culinária. Apresentado por Joaquim Lopes e Jessica Ellen.

Serviço: Toda quinta, às 21h45 no GNT

QUE HISTÓRIA É ESSA, PORCHAT? T4

Sinopse: Na nova temporada, Fábio Porchat retorna com força total, explorando as boas histórias que as pessoas têm para contar. Os convidados famosos e anônimos voltam pro estúdio intimista para compartilhar suas experiências inesquecíveis, engraçadas e assustadoras…

Serviço: Toda terça, às 21h45 no GNT

Sinopse: Livremente inspirada em obra homônima de Mário Donato, a minissérie apresentou uma história de obsessão, sedução e morte. A trama começa quando Lúcia Helena (Helena Ranaldi) e Fernando (José Mayer), em crise conjugal, resolvem viajar com a família para fugir da violência da cidade grande.

Serviço: De segunda a sexta, às 20h30 no VIVA

Sinopse: Brisa e Berenice abrem, sem querer, um novo portal no apartamento 333 que liga o prédio à temida Biblioteca Banida de Ondion. Os livros dessa biblioteca foram enfeitiçados pelo poderoso Bruxo Sussuaruno, o que fez com que seus personagens ganhassem vida. Após o sumiço de Martim, um jovem estudante da escola de Ondion, a biblioteca foi banida e nunca mais se ouviu falar dela, até a ligação com o Prédio Azul. Agora, o prédio corre perigo, pois os personagens estão à solta pelos corredores!