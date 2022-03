Dois homens são baleados próximo a shopping na Avenida São Rafael

Um homem morreu e outro ficou ferido na noite da quinta-feira (10) na Avenida São Rafael, localizada no bairro de São Marcos, em frente ao Shopping Ponto Alto. Ambos caminhavam quando foram atingidos pelos disparos estavam nas imediações do Shopping Ponto Alto. De acordo com informações da Central de Polícia e da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 23h15.

Alexandro Andrade de Jesus, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A segunda vítima, de acordo com a 50ª CIPM, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. O estado de saúde e a identificação dela não foi revelada.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).