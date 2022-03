Dois homens são mortos durante ação policial em Porto Seguro

Foto: Divulgação/PM



Dois homens morreram durante uma ação da Polícia Militar (PM) realizada na cidade de Porto Seguro, extremo sul da Bahia, na noite da terça-feira (29). De acordo com informações da PM, a dupla atirou contra os agentes e foi baleada no revide.

Tudo aconteceu na rua Beira Rio, no Complexo do Baianão, quando avistaram a dupla saindo de um imóvel. Um deles estava com uma mochila nas costas e segurava uma arma de fogo. Ao perceberem a chegada dos agentes, os homens correram e houve troca de tiros.

Dois homens foram baleados. Ambos, foram socorridos para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38 e munições das duas armas de fogo que estariam em posse dos dois homens.

Além disso, foram apreendidas também 40 porções pequenas de crack, 32 porções pequenas de maconha, 10 porções pequenas de cocaína, um notebook, uma calça camuflada e uma mochila.