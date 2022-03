Dom de Fluir: descubra o seu número de caminho de vida com base na numerologia

Descubra o seu número de caminho de vida com base na numerologia (Foto: Reprodução)



Na numerologia, o número de caminho de vida é exatamente o que parece: um número que representa o caminho em que você está nesta vida. Ele revela a pessoa que você está destinado a se tornar e os desafios que você pode enfrentar para aprender e crescer e se tornar essa pessoa. Compreender o significado do número do seu Caminho de Vida ajuda você a ver porque as coisas acontecem da maneira que acontecem e lhe dá o poder de mover-se por qualquer situação com propósito e intenção.

E como calculá-lo? É bem fácil! Some todos os dígitos da sua de nascimento e reduza em um número unitário entre 1 a 9. Vamos, por exemplo, calcular o número de vida de uma pessoa que nasceu em 10/01/2000.

Precisamos somar dia + o mês e ano para encontrar o resultado:

1+0 +0+1+2+0+0+0 =

1 + 1 + 2 + 0 =

= 4

O número de caminho de vida dessa pessoa é o 4.

Pegaremos agora, outro exemplo. Alguém que nasceu dia 27/12/1993

2+7 + 1+2 + 1+9+9+3 =

9 + 3 + 22 =

= 34

= 3+4

= 7

O número de caminho de vida dessa pessoa é o 7.