Dom de Fluir: Salvador é regida pelo número 2 pelo aniversário de fundação da cidade

Foto: Divulgação/Thiago Sampaio

Na terça-feira (29), a cidade de Salvador completa 473 anos e a coluna ‘Dom de Fluir’ não poderia deixar de fazer uma homenagem para a cidade. Terra de encantos, cultura, mas também repleta de contradições sociais, o novo ciclo que se inicia para a cidade é marcado pelo número 2, já que, segundo o cálculo numerológico:

29 + 03 + 2022

2 + 9 + 0 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2

11 + 3 + 6

= 20

Em sua essência, o número 2 na numerologia representa parcerias – a união ou o equilíbrio de dois diferentes polos, conceitos ou coisas individuais. Conhecida pela característica acolhedora dos seus habitantes, na frequência desse número, é possível que a cidade de Salvador construa ainda mais parcerias em diversos âmbitos: econômicos, de infra-estrutura e sociais.

A primeira capital do Brasil também é famosa pelas suas dualidades: há pobreza e riqueza, tradição e modernidade, atraso e progresso. Por essa razão, a numerologia aponta que durante esse próximo ano de vibração número 2, a cidade de Salvador tende a integrar melhor polos como o desenvolvimento, mas também a manutenção das raízes.

Desse modo, podemos ver na capital a inauguração de projetos novos e também iniciativas que revitalizem a cidade, mas preservando a memória do local. Como o 2 na numerologia é também associado ao matrimônio, podemos também esperar o aumento de casamentos na cidade ao longo desse período. Se você atrasou o enlace em razão da pandemia, o momento pode ser agora!

Outra questão é que a atuação de Salvador contra a Covid-19 foi considerada uma das melhores do país pelas medidas rígidas e, se depender da energia desse ano 2, isso vai continuar. Uma das características desse número é a cooperação e sensibilidade. Portanto, caso a pandemia não esteja devidamente controlada, corre o risco de eventos populares seguirem adiados.

Como 2022 é um ano eleitoral, é importante que os soteropolitanos estejam atentos aos perfis dos candidatos. Pelo fato do município estar regido pelo número 2 nessa temporada, propostas de grande apelo emocional farão sucesso, mas, como diria o velho ditado: “tenham cuidado para não trocar gato por lebre”. Para além de escolher um político pelo discurso bonito ou carismático, procure saber o passado e as ações práticas e assertivas que aquele indivíduo já fez, de fato, em prol da população. A internet está aí para nos ajudar a encontrar todas as informações de quem estamos elegendo!

Feliz 473 anos, Salvador!

Helena Marques*

Ela é jornalista formada pela UFRJ, mestranda em Filosofia pela mesma instituição, astróloga, taróloga e numeróloga, criadora do portal de autoconhecimento Dom de Fluir. Mais sobre a rotina de Helena podem ser encontrados no Instagram @domdefluir.