Domingão com Huck: Bruna Marquezine, Fabiana Karla e Tia Má são as convidadas da semana

O ‘Domingão com Huck’ desta semana traz uma mistura de muitas risadas, emoções e música boa. No programa deste domingo, dia 20, Luciano Huck recebe convidados para lá de especiais.

No ‘O Domingão tá Vendo’, Tia Má vem ao palco para a sabatina com o ex-BBB Vyni. Eliminado no último paredão, ele comenta sobre os momentos mais marcantes da sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil.