Domingou: aprenda a fazer um saboroso pão de queijo na chapa

Foto: Divulgação / Panelinha

Sobrou pão de queijo? Então comece seu domingo reaproveirando essa iguaria que fica pronto em menos de 10 minutos. O pão de queijo frio tende a endurecer, então basta prensar o pãozinho na chapa com um fio de azeite ou um pouco de manteiga. A dica, do site panelinha, é ideal para hoje. Se ainda está com dúvidas, confira o passo a passo abaixo:

Pão de Queijo na Chapa



Ingredientes

1 pão de queijo

azeite (ou manteiga) a gosto

Modo de Preparo

Leve uma frigideira, de preferência antiaderente, ao fogo médio para aquecer.

Regue com um fio de azeite, corte o pão de queijo ao meio e disponha na frigideira, com a parte cortada para baixo.

Coloque uma panelinha de ferro bem pesada (ou um batedor de carnes) sobre o pão de queijo e aperte delicadamente para prensar.

Deixe dourar por alguns minutos e sirva a seguir.

