Dona de si: Lara rejeita Christian e Ravi e termina ‘Um Lugar ao Sol’ sozinha

O final de Lara (Andreia Horta) promete surpreender os fãs de ‘Um Lugar ao Sol’. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, a neta de Noca (Marieta Severo) terminará a novela sozinha.

Outros finais

Mais uma tragédia promete abalar os últimos capítulos do folhetim das 21h de Lícia Manzo. Com o capítulo final marcado para ir ao ar no dia 25 de março, mais dois personagens irão morrer até o desfecho.

Após o acidente fatal sofrido por Ruth (Pathy Dejesus) e Túlio (Daniel Dantas), aliviar Christian (Cauã Reymond) que estava sendo chantageado pela dupla, outras mortes irão chocar os personagens da novela.

Elenice (Ana Beatriz Nogueira) sofrerá na reta final. A mãe do gêmeo morto no início da trama, será diagnosticada com Alzheimer e começará a sofrer com lapsos de memória. A dondoca chegará a ser internada pelo filho em uma clínica de repouso para que ele se livre de uma vez dela.

