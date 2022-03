Drive-thru arrecada produtos de higiene para mulheres a partir de segunda (21)

Foto: Bruno Concha/Secom

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), vai promover a II Edição do Drive Thru – Dignidade Menstrual. A ação terá início na próxima segunda-feira (21) e prosseguirá até o dia 27, ocorrendo simultaneamente nos estacionamentos do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping, das 9h às 22h.