Duas pessoas morrem em acidente entre moto e caminhão no oeste da Bahia

Foto: Reprodução/Polícia Rodoviária Federal

Duas pessoas morreram em um acidente que envolveu um caminhão e uma motocicleta, na tarde da última sexta-feira (18), na BR-349, trecho de Correntina no oeste baiano. As informações são do g1 Bahia.

O acidente aconteceu por volta das 15h, quando o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem e não conseguiu, logo depois ele bateu contra o caminhão que estava no sentido contrário, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal.

O homem que conduzia a moto e a mulher que estava na garupa morreram na hora, o caminhoneiro tentou desviar e quase caiu em um barranco. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos.

O veículo permaneceu no local do acidente até o início da tarde deste sábado (19).

