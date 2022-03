Duas pessoas morreram a tiros na Boca do Rio, em Salvador; criança foi baleada

Foto: Reprodução/TV Bahia

Duas pessoas morreram após levarem tiros na Boca do Rio, em Salvador, na madrugada deste domingo (27). As vítimas foram identificadas como Renato Andrade Souza, de 33 anos, e uma adolescente, de 17 anos. Durante a ação, uma criança de cinco anos, sobrinha da adolescente, foi atingida na perna.

De acordo com informações da Polícia Civil, homens armados e encapuzados chegaram ao local em dois carros e uma moto, e, atiraram várias vezes. Renato foi baleado na Rua Lavínia Magalhães, já a adolescente na Rua Hélio Machado.

Ambas vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback, mas não resistiram aos ferimentos. A criança de cinco anos foi levada a uma unidade de saúde, mas não teve o quadro de saúde divulgado.

A Polícia Civil esteve no local, retiraram os corpos e fizeram uma perícia onde os crimes aconteceram. Não se sabe se as vítimas eram alvos dos criminosos ou se existia algum vínculo entre o homem e a adolescente. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está responsável pela investigação do caso.

