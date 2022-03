Duas pessoas são atropeladas e veículo é depredado na região da Gamboa

Fotos: Reprodução/Redes Sociais

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (24) após terem sido atropeladas por um carro na região da Gamboa, em Salvador. De acordo com informações divulgadas no G1 Bahia e da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o acidente aconteceu por volta das 15h15.

Após a colisão, os moradores da localidade depredaram o veículo envolvido e ameaçaram o motorista de linchamento. Os policiais solicitaram via Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Já o motorista foi encaminhado para a 1° Delegacia.