Duda Reis e André Luiz Frambach terminam namoro: ‘meu grande amigo’

Chegou ao fim o namoro de Duda Reis e André Luiz Frambach. Através das redes sociais, o ex-casal fez o anúncio nesta quarta-feira (23), e declarou que a modelo e o empresário continuam amigos.

“Parece clichê, porém é a verdade, eu e André sempre fomos muito amigos e realmente nada disso mudou, vocês nos verão juntos ainda muitas vezes. Estou criando o Instituto, dedicando minha vida a ele, e esse momento está sendo um momento de MUITA importância e ressignificação pessoal para mim, estou muito focada nele, na minha carreira, no meu propósito de vida…”, começou a jovem ao responder um fã.

“Tenho apenas 20 anos. Vivemos com intensidade total a nossa relação, mas hoje eu sinto a necessidade de viver esse meu outro momento com mais liberdade. Te amo Dedé, só a gente sabe o que temos e tivemos! Obrigada por ser essa pessoa incrível e acima de tudo, meu grande amigo e apoiador de vida!!”, encerrou.

André também falou sobre o assunto no perfil dele. “Com carinho informo a todos vocês que eu e Duda não somos mais namorados, mas continuamos mais amigos do que antes. Estou num momento muito importante da minha vida profissional onde preciso me dedicar muito ao trabalho e infelizmente ficou complicado manter um relacionamento à distância”, comentou.

Duda e André assumiram o relacionamento em fevereiro de 2022. Antes, a atriz havia namorado o cantor Nego do Borel.

