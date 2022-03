Durante abordagem, PM apreende drogas, armas e munições sob painel de carro

Um patrulhamento de rotina na região do Tabuleiro do Pinto, em Rio Largo, resultou na prisão de um homem. O suspeito conduzia o veículo Fiat Idea de placa NVV 2H26 e, ao realizar a busca veicular, os militares encontraram sob o painel do carro 2g de cocaína, 225g de maconha, balança de precisão, um revólver…

Um patrulhamento de rotina na região do Tabuleiro do Pinto, em Rio Largo, resultou na prisão de um homem. O suspeito conduzia o veículo Fiat Idea de placa NVV 2H26 e, ao realizar a busca veicular, os militares encontraram sob o painel do carro 2g de cocaína, 225g de maconha, balança de precisão, um revólver calibre 32 e dois estojos de munição calibre 28 e um 32.

Em depoimento à PM, o condutor assumiu ser o dono do material e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi denunciado por porte ilegal de arma de fogo e tráfico. A PM não informou se o acusado possuía ficha policial anterior.

Recuperação de veículos furtados

Militares do BPGd, atendendo denúncia de populares, que davam conta de veículos supostamente furtados próximo ao Rio do Meio, no Cidade Universitária, parte alta da capital. Ao chegar ao local indicado, os militares um Corsa Wind de cor verde, um Corsa Wind de cor branca e um terceiro Corsa Wind cor branca, todos com queixa de roubo/furto, parcialmente depenados.

