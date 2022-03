Durante assalto, namorado de Lia Clark é espancado; veja detalhes

Foto: Reprodução/Instagram

O namorado de Lia Clark, Maicon Douglas, foi espancado durante um assalto no sábado (19) no centro de São Paulo. A informação foi divulgada pela artista nas redes sociais.

No relato, a cantora de 30 anos disse que o fotográfo voltava do trabalho quando foi abordado. “Ontem meu namorado foi assaltado e espancado voltando do trabalho de madrugada no centro de são paulo (ele é fotógrafo)”, escreveu.

Ao final, Lia pediu pediu que seus seguidores tenham cuidado e não andem desacompanhados. “Tomem muito cuidado, não andem sozinhos, se puderem andem de uber/taxi e etc. Tá sendo tudo muito horrível, mas pelo menos ele ta vivo e ‘bem'”, pontuou.

Nos comentários, os fãs apoiaram a cantora. “Espero que esteja tudo bem com ele amor, se cuidem!!”, disse um seguidor. “Que fiquei tudo bem com ele amor”, comentou outro.

Confira a mensagem completa:

ontem meu namorado foi assaltado e espancado voltando do trabalho de madrugada no centro de são paulo (ele é fotógrafo) tomem muito cuidado, não andem sozinhos, se puderem andem de uber/taxi e etc. tá sendo tudo muito horrível, mas pelo menos ele ta vivo e “bem” TOMEM CUIDADO! — Lia Clark ✨ #LIApt1 (@liaclarkoficial) March 19, 2022



