São muitos os golpes na internet que envolvem o setor de e-commerce. De acordo com o CERT (Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil), o cliente precisa ter cuidado antes de realizar uma compra, verificar a confiabilidade do site e ter cuidado também ao receber o produto.

e-commerce: cuidados ao receber o produto e dicas para a proteção de seus dados

Ao receber o produto o cliente também precisa ter alguns cuidados. Marque encontros em locais públicos, caso a entrega seja feita pessoalmente. Mesmo que o vendedor lhe envie o código de rastreamento fornecido pelos Correios, não use esta informação para comprovar o envio e liberar o pagamento. Visto que, até ter o produto em mãos não há nenhuma garantia de que ele foi realmente enviado.

Embalagens danificadas

Antes de abrir a embalagem, verifique se ela não está danificada. Certifique-se de que o produto está de acordo com o que foi comprado, Comente sobre a compra no site. Caso tenha problemas com a sua compra, o CERT orienta que entre em contato com a empresa e verifique o ocorrido. Se houver problemas de contato com o site/loja utilize sites de reclamações.

Código de Defesa do Consumidor e reclamações online

Além disso, utilize o Código de Defesa do Consumidor e denuncie o ocorrido ao PROCON da sua cidade, que poderá orientá-lo sobre a forma correta de agir. A internet também é uma fonte de reclamação para o consumidor. Visto que uma reclamação compartilhada é negativa para o e-commerce. O Reclame Aqui é um canal que pode ser muito eficiente para o consumidor.

Proteja seus dados

Para a devida proteção de seus dados, tenha cuidado com telefonemas que solicitam informações pessoais. Não responda mensagens de instituições com as quais você não se relaciona. Procure reduzir a quantidade de informações que possam ser obtidas sobre você. Visto que isso pode impedir, por exemplo, a criação de contas fantasma em seu nome.

Acompanhe seus extratos e lançamentos bancários

O CERT orienta que o consumidor verifique periodicamente seu extrato bancário e do seu cartão de crédito. Assim sendo, entre em contato imediatamente com o seu banco ou com a operadora do seu cartão de crédito, caso detecte algum lançamento suspeito.

A internet é uma fonte de conforto para o cliente e para o vendedor, porém, ambas as partes precisam se atentar aos pontos citados para que eleve a segurança das transações, facilitando o fluxo de oferta e demanda e garantindo a satisfação do cliente.