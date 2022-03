É fã ou hater? Leo Picon diz que Jade ‘usa arrogância para blindar insegurança’

Leo Picon sempre está antenado em todos os passos de sua irmã, Jade, no “BBB 22”. Prova disso é a declaração do influenciador após o jogo da discórdia na última segunda-feira (7).

A sister foi apontada como arrogante pela web após algumas discussões durante a dinâmica e o irmão apareceu nas redes sociais para comentar.

“Experiência indescritível assistir minha irmã no ‘BBB’. Ela é a pessoa que eu mais amo no mundo, mas eu amo zoar ela e mesmo levando a vida a sério, não levo a vida com tanta seriedade”, escreveu no Twitter.

Logo depois, Leo desabafou ao falar que Jade “usa da arrogância para blindar sua insegurança”. “Quantas inseguranças ela tem? Quanta arrogância a permitem? Todos temos inseguranças e medos. E cada um tem um mecanismo para maquiar. Sociedade amassa quem aparenta ser fraco, quem aparenta ter inseguranças”, soltou.

