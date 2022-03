É O Tchan e Jau completam programação da Ressaca do Morro; confira demais atrações

Foto: Divulgação

A 1ª edição da Ressaca do Morro, evento que acontece na sexta-feira (4) e no sábado (5), ampliou a sua grade de atrações, contando agora com shows de É O Tchan, na sexta, e, Jau, no sábado. O evento acontece na Quarta Praia de Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, localizada em Cairu e os ingressos estão à venda no Ticket Maker.

Além das novas atrações, a Ressaca também conta com apresentações de Harmonia do Samba e Timbalada. A festa respeita todos os decretos Municipais e Estaduais de Saúde e cumpre os devidos protocolos sanitários.

RESSACA DO MORRO

QUANDO: Dias 4 e 5 de março (sexta e sábado)

ATRAÇÕES: Harmonia do Samba e É o Tchan (04/03) e Timbalada e Jau (05/03)

ONDE: Arena Momentos

LOCALIZAÇÃO: Quarta Praia de Morro de São Paulo. Ilha de Tinharé, Cairu



VALORES:

Arena Momentos: R$ 150,00 + taxa (1º Lote)

Área VIP Pulsar (04/03): R$ 250,00 + taxa (2º Lote)

Área VIP Pulsar (05/03): R$ 200,00 + taxa (1º Lote)

Passaporte Arena Momentos: R$ 260,00

Passaporte Área Vip Pulsar: R$ 350,00

(valores sujeitos à alteração de acordo com a virada dos lotes)

INGRESSOS: Ticket Maker

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias