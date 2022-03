‘É onde tudo começou e lá vou fazer meu recomeço’, conta Tico sobre nova edição do Forró

Foto: divulgação

Em entrevista exclusiva ao iBahia, Tico Cavalcanti, vocalista da banda Forró do Tico, contou sobre a expectativa de voltar aos palcos e entregou spoilers sobre o seu novo single “Carrossel”, que será lançado nesta quinta-feira (24), às 18h.

Em bate papo intimista, o cantor relembrou o início da carreira quando se apresentava no clube da Associação Atlética Banco do Brasil, mais conhecida como AABB, localizada em Piatã, Salvador.

É neste palco, inclusive, que o cantor fará o seu ‘recomeço’. A banda Forró do Tico se apresenta no local na sexta-feira (25), às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos no site. O evento ainda conta com as participações da banda Mastruz com Leitte.

E tem mais por vir, nas próximas edições, o cantor promete trazer o grupo Limão com Mel, Dorgival Dantas e muito mais.

“Desde que tudo começou a ser liberado para a gente trabalhar, retornamos aos palcos na mesma hora, seguindo todos os protocolos e agora estamos podendo fazer o ensaio de novo do Forró do Tico, esse ano na AABB. Faremos cinco edições”, disse ele.

Sobre um recomeço pessoal, o forrozeiro entregou: “No início da minha carreira eu tocava numa banda que fazia o Forró da AABB, e nesse recomeço eu estou podendo fazer o Forró da AABB. Tá sendo bem bacana. Uma experiência diferente”.

Tico, começou a cantar aos 12 anos e desde muito cedo teve o privilegio de se apresentar ao lado de artistas baianos consolidados como Danniel Vieira, Kart Love e Dan Valente.

O novo single “Carrossel”, que estreia hoje é o novo xodó do cantor. De acordo com o forrozeiro, a música segue uma linha romântica bem parecida com outros hits como “Agora Coração”, “Reapaixonar” e “Voltar atrás”.

“É uma música muito linda. Daquelas que a gente diz ‘eu deveria ter escrito’, tem tudo a ver comigo e com que eu gosto de cantar.”, afirmou. Assista ao clipe abaixo:

Já pensando no São João, Tico disse estar esperançoso por mais liberações do Governo do Estado, em relação a pandemia. “As coisas não vão estar normais, mas já vão estar se normalizando. Estamos carente do São Joao, né? Muita gente querendo trabalhar. Vai ser bom’, disse ele.

O cantor prometeu seis dias de festas no período junino com as chamadas dobradinhas, dois shows por dia. Ele ainda revelou que o grupo pensa em fazer até três apresentações por dia, com eventos durante a tarde, em Salvador, e também no interior do estado.

