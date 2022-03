Ê Saudade: Tuca Fernandes fala sobre ansiedade para reencontro com público no CarnaSal

O verão pode até ter passado, e o céu com certeza já mudou de cor por diversas vezes desde o início da pandemia, mas a frase “agora que o carnaval terminou”, cantada em um dos clássicos do Jammil e Uma Noites, não será dita por Tuca Fernandes até pelo menos final de abril.

O motivo é um só, o artista é uma das atrações confirmadas do CarnaSal e promete levar toda energia dos circuitos da folia momesca para o WET Salvador no dia 22 de abril, junto a outros nomes da Axé Music.

“Esse ano conseguimos fazer algumas festas, mas falou o trio né e aquele contato com a galera, eu acho que o Carnasal vai suprir isso. Quando eu vi a grade com grandes amigos e grandes artistas da nossa música, eu fiquei muito feliz, vai ser um show muito especial. O nosso segmento foi um dos mais prejudicados, porque, querendo ou não, nós artistas precisamos de aglomeração, um show sem plateia não existe, e agora já estamos autorizados a fazer isso”, contou o artista ao iBahia.

Para o reencontro com o público, os foliões podem esperar ouvir um repertório recheado de nostalgia, mas também de grandes sucessos, e o tradicional bordão do intérprete de ‘Fevereira’, que estava guardado na garganta há dois carnavais: “ESSA É A MINHA GALERA”.

“Eu joguei toda essa emoção guardada no show, lancei uma música, ‘Valeu a Espera’, em parceria com Matheus Bala, que tem a ver com essa história, de que valeu a pena a gente esperar esse tempo todo e eu carreguei meus shows de emoção. Com essa liberação de público a gente vai conseguir matar essa saudade de anos”.