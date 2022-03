O diretor de “A Fazenda”, Rodrigo Carelli, resolveu dar uma alfinetada no “Big Brother Brasil” na última segunda-feira (28) após a desistência de Tiago Abravanel do reality show.

O profissional relembrou a saída de Gretchen na quinta edição do reality rural e a comparou com a do ator no ‘BBB’. “Isto é o que eu chamo de uma desistência icônica! E o nosso sino está à disposição dos peões desde a primeira temporada”, escreveu.

Isto é que eu chamo de uma desistência icônica!????https://t.co/bjKlGq6Fqf

E o nosso sino ???? está à disposição dos peões, desde a primeira temporada… — Rodrigo Carelli (@rocarelli) February 27, 2022

