É treta! Gustavo critica discurso de Jade em paredão: ‘apelativo’

Gustavo aproveitou a vez dele no jogo da discórdia desta segunda-feira (7) para criticar o discurso de permanência de Jade após cair no paredão. O bacharel em direito afirmou que a influenciadora apelou após afirmar que doaria o valor do prêmio para instituições de caridade.

“Ontem me senti muito incomodado porque eu achei os 30 segundos mais apelativos que eu já vi aqui no programa. O fato de você utilizar… Naquele momento, você foi apelativa, não sei se foi desespero”, começou o paranaense.

“Se esse jogo valesse uma caixinha de cerveja, eu ia querer ganhar porque eu quero ser campeão nesse negócio. (…) Você usar disso pra se defender, achei incoerente com a sua personalidade. Você pode doar esse valor sem ganhar esse jogo”, completou.

A influenciadora confirmou que não estava interessada no prêmio e rebateu o bacharel em direito. “Eu não tô aqui pelo prêmio. Se eu usasse qualquer outro argumento, falando que queria ajudar minha família ou outra coisa, tenho certeza que você não ia achar apelativo”, falou.

Assista abaixo a um trecho da confusão:

GUSTAVO MACETOU COM FORÇA A NOJENTA DA JADE QUE SABOR #BBB22 pic.twitter.com/Il9NYSKYpS — Drii???? (@ninadrii) March 8, 2022

