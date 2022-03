É treta? Luísa Sonza rebate comentário de Mauricio Meirelles: ‘Precisa falar mal de mim’

Luísa Soonza apareceu nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (14) para rebater um comentário de Maurício Meirelles. “Já entendemos que a Luísa Sonza transa muito ou precisa de mais uma música?”, escreveu o humorista em seu perfil do Twitter no último domingo (13).

A cantora de “Café da Manhã” não deixou barato e rebateu o comentário. “Já entendemos que esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim pra ver se o engajamento melhora. Tô te respondendo pra dar a atenção que você tanto precisa. Dica: me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar etc, que garanto que sai em todos os sites e aí você consegue o que você quer”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores concordaram com a loira e questionaram as motivações do humorista não fazer piadas com homens. “Tem um monte de cantor famoso que canta sobre pegar mulher, pedir pra sentar e tananan e ninguém fala nada, agora a Luísa faz uma música falando a mesma coisa aparece um monte de bocó pra falar b**ta”, escreveu uma conta.

Já entendemos q esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim p ver se o engajamento melhora, tô te respondendo p dar a atenção q vc tanto precisa, dica: me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar etc q garanto q sai em todos os sites e aí vc consegue oq vc quer https://t.co/AZtyn7WJUX — LUÍSA SONZA ???? (@luisasonza) March 14, 2022

