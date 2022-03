É treta! Naiara responde Rodrigo após indireta: ‘quero ver falar na cara’

Naiara Azevedo não engoliu as indiretas que recebeu de Rodrigo antes do programa desta quinta-feira (17) começar. O empresário declarou que a cantora não quis interagir com os demais eliminados e ela respondeu à altura.

Ao lado de Vyni, a sertaneja rebateu o paranaense nos stories. “O pobre continua querendo sem saber pedir. Se você quer biscoito você arruma um Bauducco para você. Se você quiser falar comigo eu tô aqui. Continua o mesmo problema de comunicação. Não fala na cara. É sempre pelas costas”, comentou a sertaneja.

