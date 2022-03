‘É uma cidade que respira arte’, diz Vitão sobre Salvador

“Eu tô cantando em várias cidades”, diz o trecho da canção “Pensei Melhor” de Vitão, que recentemente ganhou um remix com Thiaguinho e Luccas Carlos. O trecho representa bem a atual fase do cantor que se apresentou no último sábado (19) em Salvador.

O artista aproveitou a semana em que ficou em terras soteropolitanas para conhecer os pontos turísticos e se encontrar com fãs. “O que eu mais gosto em Salvador é a alegria que me traz estar aqui, é algo que vem muito das pessoas daqui, todo mundo é muito carinhoso e sorridente. Todo mundo muito de bem com a vida, fora as paisagens maravilhosas, o clima […] é um lugar que respira a arte, é um lugar muito cultural”, disse em entrevista exclusiva para o iBahia.

Foto: Reprodução/Instagram



O Pelourinho foi um dos lugares que mais chamou atenção da voz de “Café”. “Estava dando um passeio na rua, fui comer lá no Pelourinho e para todo canto que eu olhava tava acontecendo uma manifestação artística de alguma forma. Um lugar era uma pessoa dançando, outro era uma rodinha com pandeiro e com a galera cantando, outro era uma pessoa fazendo artesanato e muitas manifestações artísticas brotando das paredes, uma coisa muito surreal”, contou.

“Acho que isso talvez seja o que mais gosto, é uma cidade que respira arte, respira cultura e que preserva sua cultura até hoje mesmo com tudo que essa cidade sofreu de colonização, invasões e de roubos culturais”, completou Vitão.

Ainda sobre a capital, o artista revelou em qual lugar da cidade sonha fazer um show: “Já ouvi falar muito sobre a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, gostaria muito de fazer alguma parada lá, tenho certeza de que seria um show inesquecível. E que seria um show com estrutura maravilhosa principalmente sonora e acústica”.

Em seu lançamento mais recente, com o remix de “Pensei Melhor”, Vitão contou com o amigo Thiaguinho para reforçar o time da canção. No bate-papo, foi revelado que a amizade foi iniciada através de uma canção de Luísa Sonza, sua ex-namorada.

“Essa amizade começou por meio da “Cansar Você”, música da Luísa Sonza que eu escrevi junto com ela e que depois o Thiaguinho entrou na música. A ideia na verdade era ser ela e Thiaguinho pelo fato da música ser um samba, ter uma pegada mais de pagode e como eu escrevi ela também, a gente já teve um primeiro contato falamos sobre a música, ele adorou, elogiou. Eu falei que era muito fã, sempre fui muito fã dele e começou ali”, explicou.

Ainda sem data de lançamento, um novo disco do cantor deve chegar ainda em 2022, explorando novos sons e mais vertentes que o público ainda não conhece.

“Vai ser um disco diverso, um disco com muitos lados, muitas fases e um disco muito bem trabalhado porque eu tô, enfim, há um bom tempo pra lançar ele e tô lapidando algumas coisas nesse momento ainda. Até por isso que ele tá sem data de lançamento ainda porque estou formando ele, mas vai ser um disco com muita diversidade musical, muita qualidade e muito amor”, finalizou.

