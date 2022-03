Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), os membros do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) analisaram a evolução recente e as perspectivas para a estabilidade financeira no Brasil e na economia internacional, tendo em vista o objetivo de assegurar um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo.

Economia: a evolução recente e as perspectivas para a estabilidade financeira

Confira alguns apontamentos relevantes feitos pelo Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) e divulgados oficialmente pelo Banco Central do Brasil (BCB) na data desta publicação, 07 de março de 2022.

A neutralidade da política macroprudencial

A neutralidade da política macroprudencial continua apropriada considerando as expectativas do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) sobre o crescimento do crédito.

Conservação de Capital Principal (ACPConservação)

Nesse sentido, será concluído em abril próximo o processo de reversão dos incentivos adotados em 2020, com o restabelecimento da parcela adicional de Conservação de Capital Principal (ACPConservação).

As informações disponíveis indicam que os preços dos ativos têm se comportado de forma benigna. O ritmo do crescimento do crédito tende a arrefecer, reduzindo os riscos no horizonte, mas ainda remanescem incertezas, informa o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

O crédito para pessoas físicas

O crédito para pessoas físicas tem crescido de forma mais acelerada nas modalidades com maior risco.A redução da renda disponível para o pagamento de dívidas das famílias e uma frustração do desempenho da atividade econômica podem resultar em elevação da inadimplência. Assim, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) segue recomendando que as IFs mantenham a prudência na política de gestão de crédito e de capital.

Aumentos do ACCPBrasil

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) decidiu que, dadas as condições atuais e as expectativas quanto ao cenário econômico, o ACCPBrasil continuará em 0% nas suas próximas reuniões. Aumentos do ACCPBrasil entram em vigor somente um ano após as deliberações do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

As condições financeiras mais restritivas foram consideradas pelo Comitê de Estabilidade Financeira (Comef)

A decisão considerou as condições financeiras mais restritivas, os preços dos ativos e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito, destaca o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) em documento divulgado oficialmente pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Ações e análises relevantes para a economia

Portanto, caso queira consultar o documento oficial de forma integral, acesse o site oficial do Banco Central do Brasil (BCB), pois, além da Ata da 48ª Reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), você encontra outras ações e análises relevantes para a economia e que impactam na inflação de forma abrangente.