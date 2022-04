A China teve rigorosa política de controle de Covid-19, de modo que o número de casos e mortes em proporção à população foi um dos mais baixos do mundo, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em documento oficial divulgado na data desta publicação, 31 de março de 2022.

Economia: a recuperação da atividade econômica nos países asiáticos

Para atingir tal resultado epidemiológico, as medidas de restrição atingiram severamente as vendas de varejo, que estão muito abaixo da tendência pré-pandemia. Por outro lado, a indústria chinesa teve forte aquecimento com a alta da demanda global, inclusive tendo impacto na alta dos preços internacionais de commodities.

O setor imobiliário chinês sofreu choques negativos após anos de investimentos

O setor imobiliário chinês, por sua vez, sofreu choques negativos após anos de investimentos, com algumas das maiores companhias entrando em default, com consequente desaquecimento, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

A alta global de preços ao produtor atingiu a China

Por essa disparidade setorial, a alta global de preços ao produtor atingiu a China, mas não foi repassada ao consumidor. De fato, no final de 2021, estimava-se que a política monetária chinesa seria movida na direção contrária à das grandes economias ocidentais, na direção de maior estímulo.

As rigorosas restrições aplicadas no Japão durante a pandemia

Analisando a economia mundial na retomada durante a pandemia, o Banco Central do Brasil (BCB) analisa que o Japão foi outro exemplo de país asiático que conseguiu conter o espalhamento do vírus à custa de restrições rigorosas.

O iene sofreu depreciação

A atividade econômica, em recuperação, ainda estava abaixo do nível pré-pandemia no final de 2021. O iene sofreu depreciação de mais de 10% ao longo de 2021 em relação ao dólar americano.

Isso se deve ao fato de o Banco do Japão não ter perspectiva de diminuição dos fortes estímulos monetários, diante de uma inflação ao consumidor que continua a flutuar ao redor de 0%, mesmo diante da alta global de preços, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Expectativas positivas para 2022

Para 2022, espera-se que haja aquecimento na atividade econômica devido a um pacote fiscal de cerca de 10% do PIB, o que não afetou de maneira significativa a expectativa de inflação ou de juros.

