De acordo com análise oficial sobre a economia atual, a percepção pelos agentes financeiros de que a política monetária será mais restritiva elevou o ritmo de aumento dos juros no mercado de crédito bancário nos últimos seis meses, principalmente nos empréstimos com recursos livres, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).

Economia atual: política monetária restritiva e elevação dos juros

Os spreads subiram modestamente nesse período, mas ainda se encontram abaixo do nível pré?pandemia, especialmente nos empréstimos às famílias.

A mudança na composição do crédito pessoal não consignado

Parte da explicação para o patamar mais baixo do spread nesse segmento foi a mudança na composição do crédito pessoal não consignado, que passou a ter maior participação de linhas mais seguras, como antecipação de saques de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e empréstimos com garantias de aplicações financeiras, conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB).

O saldo de crédito bancário segue apresentando crescimento robusto

Em geral, o saldo de crédito bancário segue apresentando crescimento robusto, principalmente nas modalidades de crédito livre. No entanto, as concessões mostram mudança gradual no perfil do crédito contratado pelas famílias, com maior presença de linhas emergenciais, ao mesmo tempo que se observa sinais incipientes de aumento na inadimplência.

Linhas de curto prazo para empresas

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que o crédito às empresas, por sua vez, tem se concentrado em linhas de curto prazo, com destaque para as operações de desconto de recebíveis. Nesse contexto, a projeção de crescimento do saldo em 2022 foi revisada de 9,4% para 8,9%.

Conforme destaca o Banco Central do Brasil (BCB), desde o último RI, os dados fiscais continuaram a surpreender positivamente. O déficit primário do governo central em 2021 (R$36 bilhões) foi substancialmente menor do que o antecipado por analistas no Questionário Pré?Copom de dezembro (R$93 bilhões).

Prisma Fiscal

O resultado primário de janeiro trouxe nova surpresa positiva – superávit de R$76 bilhões, ante projeção de R$43 bilhões no Prisma Fiscal disponível à época do último RI. Na mesma direção, as projeções para o déficit fiscal em 2022 também foram reduzidas.

Apesar das melhoras nos resultados e nas projeções de curto prazo, a percepção da situação fiscal continuou a piorar para parcela relevante dos analistas, o que possivelmente reflete riscos ao cenário central dos mesmos, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).

Uma importante fonte de informações para o cidadão

Essas informações estão disponíveis integralmente no site do Banco Central do Brasil (BCB). Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) traz diversas informações relevantes sobre a economia nacional e global, sendo uma importante fonte de informações para o cidadão.