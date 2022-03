O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) avaliou o cenário econômico e o mercado atual em sua última reunião oficial. Confira pontos relevantes divulgados pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Economia: Comef e a reprecificação de ativos financeiros no mercado global

A materialização de cenários extremos de reprecificação de ativos financeiros no mercado global pode levar a impacto significante sobre as economias emergentes, informa o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

A normalização das políticas monetárias e macroprudenciais nesses países e a transparência na condução da política monetária nas principais economias avançadas contribuem para mitigar esse risco.

Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) e o Sistema Financeiro Nacional (SFN)

O crescimento do crédito amplo continua condizente com os atuais fundamentos econômicos. O crescimento do crédito para pessoas físicas acelerou, com destaque para as modalidades com maiores retornos e, consequentemente, com maiores riscos.

Desaceleramento do crédito às micro, pequenas e médias empresas

O crédito às micro, pequenas e médias empresas desacelerou com o encerramento dos programas governamentais, mas permanece crescendo acima do período pré-pandemia.

Conforme informações do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), as empresas de maior porte, por sua vez, têm acessado principalmente o mercado de capitais, que permanece aquecido.

As provisões mantiveram-se adequadas

As provisões mantiveram-se adequadas, acima das estimativas de perdas esperadas. A materialização das perdas decorrentes da pandemia tem sido inferior ao esperado, informa o Banco Central do Brasil (BCB). O aumento de faturamento das empresas em geral e a redução da alavancagem das empresas abertas favorecem a redução da materialização do risco de crédito.

O crescimento da carteira de ativos problemáticos

No caso das famílias, o crescimento da carteira de ativos problemáticos tem acompanhado o da carteira de crédito, pondera o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

Os níveis de capitalização e de liquidez do Sistema Financeiro Nacional (SFN) mantiveram-se superiores aos requerimentos prudenciais. O nível de liquidez continua adequado, mesmo com a redução dos buffers voluntários constituídos no início da pandemia, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

A estabilidade do nível de capital

O nível de capital manteve-se estável e superior ao requerido. A rentabilidade está em recuperação, apesar da pressão do aumento do custo de captação, destaca o documento do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

Os resultados dos testes de estresse demonstram que o sistema está resiliente. A avaliação de cenários de estresse macroeconômico indica que o sistema não apresentaria problema relevante, caso os cenários considerados se concretizassem. É possível consultar o documento de forma integral no site oficial do Banco Central do Brasil (BCB).