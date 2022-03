Ao longo de 2021, o saldo em transações correntes, que teve déficits decrescentes até meados do ano e reversão nos meses seguintes, refletiu o comportamento da balança comercial, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) em documento oficial divulgado neste mês (março de 2022) pela instituição.

Economia: déficits no saldo de transações correntes

Conforme informações oficiais, no primeiro semestre, o escoamento das principais safras e o crescimento forte dos preços impulsionou as exportações, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Redução do quantum exportado

Ao longo do segundo semestre, houve redução do quantum exportado, que voltou a patamares próximos aos de 2020, enquanto os preços mantiveram patamar ainda elevado. Já as importações apresentaram crescimento contínuo em 2021, apesar do real mais desvalorizado e dos gargalos em cadeias produtivas mundiais.

A internalização de plataformas no âmbito do Repetro

Contribuíram para esse resultado a alta expressiva do preço internacional de combustíveis, a internalização de plataformas no âmbito do Repetro, concentradas no 1º semestre do ano e o ritmo forte de importação de bens intermediários, destaca a instituição em sua plataforma oficial. O avanço das compras de bens intermediários deriva tanto de alta de preços, quanto de alta no quantum – que se descolou de indicadores locais de atividade.

O ano de 2022 se inicia com melhora no saldo comercial

Conforme análise oficial do Banco Central do Brasil (BCB), o ano de 2022 se inicia com melhora no saldo comercial, influenciado por elevação no quantum exportado, com destaque para produtos básicos, e sinais de arrefecimento nas importações, que ainda registram volumes e preços em patamares elevados.

A apreciação do câmbio em linha com a valorização das commodities

Neste ano, observa-se a apreciação do câmbio em linha com a valorização das commodities, avalia o Banco Central do Brasil (BCB). Desde a data de corte do último RI, contudo, a apreciação do real se sobressai mesmo quando comparada às moedas de outros países emergentes exportadores de commodities, pondera a instituição em seu site oficial.

A conta de serviços

Na conta de serviços, as despesas com viagens tiveram ligeira recuperação ao longo de 2021, mas ainda apresentam patamar muito abaixo do pré-pandemia. Conforme analisa o Banco Central do Brasil (BCB), o déficit com aluguel de equipamentos continuou recuando, em linha com a internalização de plataformas de petróleo no âmbito do Repetro.

Acesse o site oficial do Banco Central do Brasil (BCB) e confira o documento oficial na íntegra, bem como, veja outras informações relevantes para a economia de forma ampla.