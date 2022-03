Economia: o impulso fiscal e as cadeias globais de fornecimento

De acordo com recente divulgação do Banco Central do Brasil (BCB), dentro do cenário da economia atual global, foram determinantes as medidas de desalavancagem do setor imobiliário, ao passo que as cadeias globais de fornecimento continuam pressionadas.

Economia: medidas de desalavancagem do setor imobiliário

Tais medidas levaram a quedas nas vendas e condições de financiamento mais restritivas para as incorporadoras, a escassez na oferta de energia, com interrupções seletivas de atividades em cumprimento a metas de redução de emissão de poluentes, e o aperto regulatório em alguns segmentos, como o de big-techs, informa o Relatório de Inflação (RI) do Banco Central do Brasil (BCB). Apesar disso, o PIB da China encerrou 2021 com expansão de 8,1%, maior taxa desde 2011. Para 2022, o governo fixou meta de crescimento próximo a 5,5%.

O impulso fiscal na economia

No 1º bimestre deste ano, os dados de atividade vieram acima das expectativas, possivelmente já refletindo o impulso fiscal dado nesse período. Ao longo do ano, medidas adicionais de estímulo fiscal devem trazer suporte para a atividade.

As cadeias globais de fornecimento

Apesar de alguns sinais tentativos de melhorar, as cadeias globais de fornecimento continuam pressionadas diante da dificuldade da oferta de alguns setores em responder de forma tempestiva ao aumento da demanda neste período pós pandemia.

Com a nova variante da Covid-19, mais contagiosa que as anteriores, a oferta de mão de obra se reduziu em diversos países no final de 2021 e nas primeiras semanas de 2022, dificultando ainda mais a normalização das cadeias de fornecimento, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).

A escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia

A escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia e as sanções aplicadas tendem a impactar a logística e o comércio da região, com possíveis efeitos globais relevantes. Os preços de insumos energéticos continuam muito pressionados e com alta volatilidade, situação agravada pelo conflito armado entre Rússia e Ucrânia.

No mercado de gás natural, os preços tiveram forte elevação em razão dos riscos de possíveis desequilíbrios no suprimento da commodity, especialmente para países europeus, destaca o Relatório de Inflação (RI).

A possibilidade de sanções à exportação de gás natural da Rússia

A possibilidade de sanções à exportação de gás natural da Rússia deve manter a pressão sobre os preços enquanto a oferta de outros fornecedores não for suficiente para atender à demanda das diversas regiões do mundo. Esse problema se agrava na Europa, dada a maior dependência do continente ao suprimento russo. Acesse o site oficial do Banco Central do Brasil (BCB) e confira a avaliação econômica de forma integral.