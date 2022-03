O índice de Basileia é um indicador internacional para o mercado de investimentos, dentre outros fatores. O índice foi criado no ano de 1988 na Suíça, recebendo o nome da sua cidade de origem.

Economia: o índice de Basileia

De forma sucinta, o índice de Basileia é uma conta matemática que foi desenvolvida por economistas do mundo inteiro em Basileia, na Suíça.

A motivação para a criação do indicador foi a mensuração do quanto os bancos estavam se expondo a risco no mercado, em comparação com o capital aportado pelos sócios da instituição. Os profissionais envolvidos no índice de Basileia são integrantes do Comitê de Basileia. O Comitê criou regras para orientar os países no fluxo financeiro e econômico.

A solidez de uma instituição

É importante ressaltar que o índice de Basileia é um dos índices utilizados para determinar a solidez de uma instituição, amparando o investidor e elevando o seu grau de segurança; esse índice se aplica aos bancos, corretoras e financeiras.

É comum que o nível de endividamento das empresas seja avaliado por profissionais que avaliam as ações da bolsa. Uma vez que é importante avaliar se as dívidas das companhias estão sustentáveis no momento.

Renda fixa

Quem investe em renda fixa emitida pelas instituições financeiras pode não ter tanta facilidade para realizar esse tipo de análise, por isso, o investidor que atua com LCI, LCA, CDI, CDB, dentre outros, pode obter vantagens através do índice de Basileia.

O índice mostra para o investidor o grau de endividamento do banco e ajuda a analisar a viabilidade do investimento por meio de uma referência média. Dessa forma, o investidor poderá entender se a instituição pode ser considerada segura ou não dentro do mercado financeiro e econômico.

O índice também funciona como uma orientação econômica de forma abrangente, além de ser uma orientação direta para os investidores. Visto que o Banco Central do Brasil possui uma determinação sobre o percentual mínimo aceitável para que os bancos, corretoras e financeiras atuem em nosso país.

Importante para o investidor

É importante para o investidor questionar o índice de Basileia da instituição na qual pretende realizar um investimento. Principalmente, quando você investe por meio de uma corretora de valores, mas também deve analisar os bancos e financeiras.

Conforme os padrões atuais do índice de Basileia, se o índice da instituição financeira de seu interesse for de 11% ou mais, significa que a instituição financeira atende aos padrões mínimos para garantir a segurança do investimento.

O índice de Basileia, quando abaixo de 11%, não significa um prenúncio de falência da instituição, porém, transmite a mensagem de uma elevação do risco para o investidor; já que outros fatores devem ser avaliados de forma planejada.

Maior risco e maior rentabilidade

A instituição que possui um índice inferior a 11% pode tentar compensar o investidor, modificando a porcentagem do rendimento.

Exemplo:

Uma corretora possui o índice de Basileia de 9%, oferece um CDB de 107% do CDI; enquanto outra corretora que possui o índice de Basileia de 11%, oferece um CDB de 100% do CDI.