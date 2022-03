Conforme informações oficiais do Relatório de Inflação de março de 2022, analisando o cenário econômico, o Banco Central do Brasil (BCB) destaca que a surpresa positiva no PIB do quarto trimestre de 2021 elevou o carregamento estatístico para 2022 e sugere, especialmente quando se analisa a evolução do PIB com o ajuste sazonal alternativo, que a atividade vinha em processo de aceleração ao longo do segundo semestre de 2021.

Economia: PIB surpreende positivamente no quarto trimestre de 2021

Adicionalmente, continua havendo perspectiva favorável para alguns setores específicos, destaca o Banco Central do Brasil (BCB). Mesmo com a piora recente dos prognósticos para a agricultura, a expectativa é que a agropecuária ainda contribua positivamente para o crescimento em 2022.

A lenta recuperação das atividades econômicas

Além disso, as atividades econômicas mais atingidas pela pandemia ainda operam em patamares razoavelmente abaixo do observado no fim de 2019, sugerindo existência de espaço para a recuperação conforme se dissipa o risco sanitário associado à variante Ômicron da Covid-19 e prossegue o processo remanescente de normalização da economia, inclusive a transição do consumo em direção a serviços, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.

Escassez de matéria-prima

Em sentido oposto, na indústria, até janeiro, continuava elevada a parcela de empresários que citavam a escassez de matéria-prima como um fator limitante ao crescimento da produção. Posterga-se, portanto, a expectativa de efeitos positivos substanciais oriundos da normalização, mesmo que gradual, da cadeia global de insumos industriais.

Dados qualitativos indicam que os estoques do setor estão mais próximos dos níveis neutros

Ainda, dados qualitativos oriundos de sondagens empresariais indicam que os estoques do setor estão mais próximos dos níveis neutros ou adequados do que estavam no final de 2020, quando vigorava a percepção de estoques insuficientes. Consequentemente, a recomposição de estoques não deve contribuir significativamente para o crescimento do setor em 2022, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

O risco fiscal elevado e o processo de aperto monetário em curso

O risco fiscal elevado e o processo de aperto monetário em curso, mais intenso do que esperado na época do RI anterior, continuam impactando as condições financeiras atuais e, consequentemente, a atividade econômica corrente e futura.

O elevado nível corrente de incerteza econômica doméstica atua na mesma direção, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em documento oficial. Acesse o site oficial do Banco Central do Brasil (BCB) e obtenha estes dados na íntegra, bem como, acompanhe outras informações atualizadas sobre a economia atual.