Em busca de novos talentos para suportar sua expansão, o Ecossistema Ahgora oferece vagas para diversas áreas – dentre elas, destacam-se os setores Comercial, Desenvolvimento de Software, Financeiro, Implantação, Marketing e muito mais. Segundo a HRTech há chances para as cidades de São Paulo, Americana, Florianópolis e Curitiba, com a possibilidade de atuação remota em algumas posições.

Os interessados poderão concorrer a uma vaga nos cargos de Analista de Marketing, Analista de Parcerias Comerciais – Contabilidades, Analista de Service Desk, Auditor Interno, Data Analyst, Desenvolvedor (a) Full Stack, Desenvolvedor(a) Full Stack, Desenvolvedor(a) Mobile, Especialista de Implantação Corporativo (HCM), Líder de Implantação e Onboarding, Presales Solution HCM, Product Manager, Product Owner, SDR – Sales Development Representative e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas todos os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um plano de benefícios flexíveis que pode ser customizado pelo colaborador. Os profissionais receberão, ainda, plano de saúde e plano odontológico (sem nenhum desconto no salário), aula de ginástica laboral gratuita – virtual e presencial -, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, estacionamento gratuito e bicicletário, inglês na empresa e convênio com o SESC e a ACATE, podendo utilizar os espaços e instalações. Tudo isso sem contar o programa de bonificação por atingir resultados e metas e a indicação Premiada!

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de vagas e cadastrar o currículo na posição desejada.

Sobre a empresa

A Ahgora é um ecossistema de HCM (Human Capital Management, Gestão de Capital Humano em tradução direta) que desenvolve tecnologias inovadoras para Recursos Humanos com o objetivo de empoderar profissionais da área com tempo, ferramentas e dados.