Ed Motta pede desculpas após xingar Raul Seixas: ‘Cajadada de tristeza e de vergonha’

Após viralizar nas redes sociais com críticas a Raul Seixas, o cantor Ed Motta voltou a ser assunto na web, desta vez pelo pedido de desculpa aos familiares do artista.

“Eu fiquei triste de verdade, triste mesmo. Eu não estou em busca de mais likes, mais seguidores, mais quantidade de shows, vender mais discos… nunca estive em busca disso. Se estivesse, eu faria uma música que iria para essa direção. Eu fiquei muito decepcionado comigo, não com as minhas opiniões sobre como funciona o mercado de música. Eu estou dentro do mercado de música. A parte do funcionamento do mercado, eu tenho uma crítica clara sobre ela e ela engloba, sim, quem trabalha dentro de uma gravadora”.