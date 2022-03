Editora Globo abre NOVOS empregos; veja cargos

A Editora Globo é uma das mais renomadas editoras do Brasil, fornecendo diariamente grandes notícias sobre o mundo ao país. Visando o crescimento da empresa e do profissional, a companhia está em busca de novos funcionários, disponibilizando vagas em algumas áreas para atuação. Confira as informações!

Editora Globo divulga novos cargos para ocupação

A Editora Globo tem a inovação como principal objetivo, tornando-se em 2012 a primeira editora a ter todos os conteúdos em plataformas digitais, mantendo alguns selos na Globo Livros como a Globo Alt, para os jovens, Globinho para as crianças, Globo Estilo para entretenimento e gastronomia, Globo Livros para ficção e não-ficção, Principium para autoajuda e Biblioteca Azul para os clássicos, biografias e ensaios.

A editora está oferecendo 13 novas oportunidades. Veja, a seguir quais são elas.

Analista em WEB Pl – Rio de Janeiro;

Técnico em Infraestrutura – Rio de Janeiro;

Analista em Desenvolvimento Back-end – Rio de Janeiro;

Engenheiro de Dados – Rio de Janeiro;

Estagiário de Comunicação Interna – Rio de Janeiro;

Estagiário em Técnico Eletrônica, Mecatrônica e Automação Industrial – Rio Grande do Sul;

Web Designer – Rio de Janeiro;

Cientista de Dados – Rio de Janeiro;

Analista em Suporte Sr – Rio de Janeiro;

Auxiliar Administrativo PcD – Rio de Janeiro;

Analista em Bi Pl – Rio de Janeiro;

Analista em Sistemas (Integração) Sr – Rio de Janeiro;

Analista em Sistemas (Dev Ops) Pl – Rio de Janeiro.

Como realizar a inscrição

Os candidatos devem entrar no site de inscrição e completar seu currículo. A Editora busca profissionais com comprometimento, proatividade e dinamismo. É importante ressaltar quaisquer qualidades para ter um destaque maior.

