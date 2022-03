Edson Gomes completa 50 anos de carreira em show histórico em Salvador

Foto: Divulgação No dia 21 maior acontece no WET, em Salvador, um show especial para comemorar os 50 anos de carreira de Edson Gomes.

Com um vasto repertório de mais de 100 músicas autorais, com reconhecimento e referência mundial com o seu reaggae resistência, o cantor vai comemorar a data em grande estilo. A noite ainda contará com o evento banda internacional Steel Pulse e outras atrações que ainda serão divulgadas.

Os ingressos estão disponíveis em duas modalidades, Arana Tim Tim Gomes e Lounge Malandrinha e já estão à venda na loja do Pida no 1° piso do Salvador Shopping e também no site do Bora Tickets. Programação:

Evento: 50 anos de Carreira Edson Gomes

Atrações: Edson Gomes, Steel Pulse e muito mais

Ingressos: Arena Tim Tim Gomes e Lounge Malandrinha