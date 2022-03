Eduardo Freeland é o novo diretor de futebol do Bahia

Eduardo Freeland deixou o Botafogo e agora é o novo diretor de futebol do Esporte Clube Bahia. A notícia foi anunciada pelo clube baiano nesta segunda-feira (07).

De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como PVC, o esquadrão de aço estuda a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), e o ex-botafoguense pode ser cirúrgico nesta fase do time.